«Условия выгодные»: политолог рассказал об отношениях РФ с Африкой

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что в последние несколько лет происходит активное восстановление отношений России с государствами Африканского континента, сообщает сайт MK.Ru .

«Когда мы изучает публичные проекты между Россией и странами Африки, то ясно видно, что они выстроены на основе взаимного интереса. Для российских компаний это выходы на новые рынки и получение интересных и выгодных контрактов. Для стран Африки это продолжение индустриализации, получение новых технологий в самых разных сферах», — сказал эксперт.

Ранее преподаватель Центра международных отношений при МИД Танзании Годвина Гонде Амани сказал, что в своей стратегии развития отношений с африканскими странами Российская Федерация переняла некоторые методы, применяемые Китаем и Индией.

В 2023 года товарооборот между странами Африки и России увеличился почти на 37%, в 2024 году — еще на 18,5% до 18,6 млрд долларов.

