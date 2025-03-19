Россия и США прорабатывают мораторий на удары по кораблям в Черном море

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон и Москва прорабатывают совместный мораторий на удары по гражданским судам и военным кораблям в Черном море, сообщает ТАСС .

По словам Уиткоффа, мораторий коснется и грузовых судов. На данный момент Штаты и Россия договорились о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Ранее Уиткофф сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться лично. По его словам, вероятно, это произойдет в Саудовской Аравии.

Политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков заявил, что диалог Путина и Трампа — не «прорыв», но важный шаг в поддержании каналов коммуникации. По его словам, главное, что прозвучало за рамками конкретных договоренностей, — это подтверждение курса России на построение многополярного мира.