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Эксперт-риэлтор Марина Соколова заявила, что в июне в России началось резкое уменьшение стоимости квартир: это связано с падением покупательской способности, сообщает АБН24 .

«Была достаточно высокая активность. Цены достигли значительных уровней, и часть продавцов вынуждена идти на уступки для реализации своих объектов. Плюс, летний период традиционно характеризуется снижением активности», — сказала риэлтор.

По ее словам, неопределенность в экономике, колебания курса рубля и инфляция в последние годы сильно снизили покупательскую способность. Одновременно банки увеличили ставки по ипотеке, спрос на недвижимость опустился до минимального уровня.

Как будет развиваться ситуация, зависит от экономической обстановки, подчеркнула эксперт. Многие застройщики уже снизили цены или предлагают покупателям различные акции.