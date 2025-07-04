В Сергиевом Посаде отметили 90-летие образования местной скорой помощи

Торжественное собрание по случаю 90-й годовщины со дня открытия Сергиево-Посадской станции скорой помощи состоялось в центральной библиотеке им. В. В. Розанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Именно врачи и фельдшеры скорой помощи первыми прибывают на вызов. От их знаний, опыта и умения быстро принимать решения зачастую зависит жизнь пациента. От Совета депутатов Сергиево-Посадского округа коллег поздравил Андрей Саакян, заведующий поликлиникой № 5.

Сергиево-Посадская станция скорой медицинской помощи является одной из самых крупных в Подмосковье. Здесь трудятся 314 человек, каждый день на линию выходят 23 бригады, за которыми сотни спасенных жизней.

Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов, поздравляя сотрудников скорой отметил, что важно уважать не только труд самих медиков, но и водителей, диспетчеров, словом, всех тех, кто обеспечивает работу скорой помощи.

По традиции юбилей стал хорошим поводом, чтобы почетными грамотами и благодарностями главы округа и Совета депутатов отметить не только сотрудников станции, но и уважаемых ветеранов, не один десяток лет проработавших на скорой.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.