Глава Домодедова проверила реконструкцию детско-спортивной зоны в парке «Елочки»

В парке культуры и отдыха «Елочки» городского округа. Домодедово полным ходом идет реконструкция детско-спортивной зоны. Обновленная территория будет включать три площадки, рассчитанные на детей разных возрастов. Работы планируют завершить к началу нового учебного года — сентябрю 2025 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава округа Евгения Хрусталева на месте проконтролировала ход работ. Безопасность гостей парка во время реконструкции — приоритет. Территория вокруг площадки ограждена, демонтажные работы ведутся строго в рамках технической зоны.

«Мы сейчас перекрыли площадку, потому что проходят работы по демонтажу. Мы все складируем пока на нашей технической зоне», — сообщила директор Домодедовских парков Юлия Смирнова.

Новая зона будет состоять из трех частей. Одна из них — для самых маленьких детей (от 3 до 5 лет). Появятся игровые элементы в виде букв «Любовь», новые качели, лазательные комплексы и горки. Кроме того, запланировано расширение спортивной зоны и установка дополнительных тренажеров рядом со скейт-площадкой.

«Таким образом у нас полностью эта зона становится детской игровой. Спортивную зону мы будем расширять в дальнейшем и устанавливать дополнительные спортивные элементы рядом со скейт-площадкой», — уточнила Смирнова.

Все игровые элементы будут выполнены в едином архитектурном стиле. Застелить площадки планируют резиновым покрытием — оно сделает пространство безопасным и удобным.

«Обязательно останутся качели для маломобильной категории граждан, которые мы установили несколько лет назад. Также делаем отдельную зону качелей и лазательный комплекс. Площадка будет более интересной, насыщенной, и при этом — сказочной. Дети захотят с ней взаимодействовать», — добавила директор парка.

По словам представителей подрядной организации, работы займут около двух месяцев с учетом поставки оборудования. К сентябрю юные жители Домодедова смогут оценить обновленную площадку, которая станет не только функциональной, но и яркой частью парка «Елочки».

«Елочки» — один из любимых парков Подмосковья. Держим эту высокую планку и делаем парк современнее и комфортнее!» — добавила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.