В команду по следж-хоккею из Балашихи трудоустраивают ветеранов СВО

В команду по следж-хоккею «Гвардия» из Балашихи трудоустраивают ветеранов специальной военной операции. Здесь Герои, столкнувшиеся с тяжелейшими ранениями в ходе боевых действий, реализуют себя в спорте и покоряют новые вершины, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Один из них — Александр Скорик. Бывший защитник Родины — новоиспеченный участник команды по следж-хоккею «Гвардия». Мужчина приехал в Подмосковье из Донецка.

«Была минно-взрывная травма. Оторвало ниже колена стопу. Ампутировали остальную часть ноги выше колена. После реабилитации меня уже официально трудоустроили, занимаюсь потихоньку», — сказал Александр Скорик.

Он стал членом команды «Гвардия» в конце июня 2025 года. Бывший участник СВО на льду только вторую неделю, но уже сейчас результат налицо: быстрее едет, точнее забивает шайбы. Каждый день у мужчины и его товарищей по спорту — по две тренировки на полтора часа.

Сейчас вместе с командой Александр Скорик готовится к чемпионату России в Дзержинске. Оттуда «Гвардия» отправится во Владивосток на кубок «Герои нашего времени». Спортсмены нацелены только побеждать. После результатов на прошлых соревнованиях темп сбавлять нельзя.

«Работаем! Выиграли кубок „Защитников Отечества“ в Ханты-Мансийске. Парни молодцы, стараются, прогрессируют с каждым днем. Демонстрируют огромную мотивацию», — сказал директор команды «Гвардия» Михаил Трифонов.

Он также рассказал, что на прошедшем чемпионате «Гвардия» обыграла четырнадцать команд, при этом не пропустила ни одной шайбы. Поздравлял спортсменов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с президентами Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

История создания «Гвардии» началась в 2023 году по поручению Андрея Воробьева. Михаил Трифонов лично занимался поиском игроков, посещая госпитали. Многие из бойцов до этого никогда не занимались хоккеем, осваивая следж-хоккей буквально с нуля.

Важную поддержку команде оказывают губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и сотрудники администрации городского округа Балашиха. Благодаря этому «Гвардия» сегодня располагает собственной современной тренировочной базой на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Команда проводит несколько тренировок в день, строя амбициозные планы на новые спортивные достижения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.