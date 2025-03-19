Политолог Косоруков: диалог Путина и Трампа — не «прорыв», но важный шаг

Диалог президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа — не «прорыв», но важный шаг в поддержании каналов коммуникации, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«В условиях, когда глобалистские круги в США пытаются втянуть мир в новую холодную войну, такие контакты сдерживают сползание к хаосу. Россия, как гарант традиционных ценностей и стабильности, вновь подтвердила: мы открыты для диалога, но только на равных», — сказал Косоруков.

По его словам, главное, что прозвучало за рамками конкретных договоренностей, — это подтверждение курса России на построение многополярного мира.

«Путин, как всегда, акцентировал необходимость равноправного диалога и уважения международного права, в то время как Трамп, хоть и в рамках своей „американоцентричной“ риторики, де-факто признает невозможность сохранения однополярной модели», — отметил политолог.

Косоруков отметил, что еще один пункт вчерашнего диалога — сотрудничество в борьбе с терроризмом, в частности, в Сирии.

«Россия последовательно отстаивает принцип уважения суверенитета стран, и здесь позиции Москвы и Вашингтона, несмотря на различия, могут найти точки соприкосновения, особенно в вопросах постконфликтного урегулирования», — заключил эксперт.