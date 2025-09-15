Россия и Китай начали безвизовое сотрудничество

Как сообщили в китайском консульстве, данная мера носит пробный характер и будет действовать до 14 сентября 2026 года. Российские граждане с действующим загранпаспортом смогут въезжать в КНР с туристическими и деловыми целями, для посещения родственников и транзитного проезда.

«Безвизовый режим распространяется на все пункты пропуска, открытые для иностранных граждан», — отмечается в сообщении посольства РФ в КНР. При этом ограничения по количеству въездов или суммарному сроку пребывания в течение года отсутствуют. Единственное требование — срок действия загранпаспорта должен составлять не менее шести месяцев на момент выезда из Китая, хотя в исключительных случаях возможны исключения по гуманитарным соображениям.

Важно отметить, что безвизовый режим не распространяется на тех, кто планирует работать, учиться или заниматься журналистской деятельностью в Китае. Также исключение сделано для водителей, экспедиторов и перевозчиков. Российские туристы смогут свободно перемещаться по всей территории КНР, за исключением закрытых для иностранцев зон, таких как Тибет.

Данное решение стало ответным шагом после заявления официального представителя МИД КНР Го Цзякуня от 2 сентября. Как ранее сообщал президент России Владимир Путин, Россия также введет безвизовый режим для граждан Китая, что подтверждает взаимный характер этой инициативы и укрепление двусторонних отношений между странами.