Лето за ваш счет: куда поехать отдыхать осенью 2025 года в России и за границей

О том, какие направления для отдыха стоит рассмотреть осенью 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Осень — отличное время для путешествий. Один из трендов последних лет — отдых в бархатный сезон, когда нет жары, толп туристов, вода в море еще теплая и можно «продлить» лето. По данным экспертов, спрос на отдых в нынешний бархатный сезон вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности о том, какие направления для отдыха стоит рассмотреть осенью 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Что отличает осенний туристический сезон 2025 года

Фото - © Мария Сергеева / Фотобанк Лори

Осенью 2025 года глубина бронирований выросла на 20–25% по сравнению с тем же сезоном прошлого года — это справедливо для билетов, отелей и туров, говорит в беседе с РИАМО руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова. Люди бронируют заранее, чтобы сэкономить и выбирать из большего числа вариантов.

«Популярными остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Но быстрее растут регионы: спрос на жилье в Карелии удвоился, во Владимирской области вырос на 58%, в Ленинградской — на 48%, видно из данных сервиса путешествий «Туту», — рассказывает эксперт.

Как отмечает Ольга Котельникова, интерес к поездкам за границу также вырос нынешней осенью. По данным «Туту», в сентябре — октябре число броней выросло на 38% к 2024 году. Свои корректировки внес безвизовый режим с Китаем: популярность осенних поездок туда выросла на 29%. Грузия, в свою очередь, встретит на 33% больше путешественников.

Рост интереса к Китаю после объявления 1 сентября о планируемом введении безвизового режима стал главным событием осеннего туристического сезона, соглашается руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий.

«Уже 2 сентября количество купленных москвичами авиабилетов в Китай с датой вылета 15 сентября и позднее выросло за сутки на 60%, а бронирования отелей увеличились на 9%. На Москву пришлась треть всех броней китайских гостиниц, следом — Петербург и Оренбург (по 10%)», — говорит специалист.

Куда поехать на отдых в России осенью 2025 года

Фото - © Михаил Марковский / Фотобанк Лори

Ранний спрос на туристическое жилье в России этой осенью вырос на 13% по сравнению с прошлым годом — об этом говорят данные пресс-службы платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС). Средний чек бронирований составил пять тысяч рублей за ночь (плюс 11% год к году), а средняя продолжительность поездки осталась на уровне двух дней. Лидерами по количеству заказов стали Москва (16% всех заказов), Санкт-Петербург (8%) и Казань (3%).

«Среди популярных туристических направлений наиболее бюджетные бронирования совершены в Астрахани и Махачкале, где средние чеки за ночь составили 2,5 тысячи рублей», — рассказали специалисты пресс-службы в беседе с РИАМО.

Между тем руководитель пресс-службы компании FUN&SUN Ольга Ланская в осенний сезон 2025 года советует обратить внимание на Алтай и Байкал. По словам собеседницы РИАМО, осенью природа Алтая (Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Гейзерное озеро и «Алтайский Марс») приобретает красочные оттенки — желтые, красные и бордовые. Горные пейзажи с желтыми лиственницами на фоне вечнозеленых кедров становятся еще фотогеничнее. Не менее красив и осенний Байкал: он тих и величествен в своих бескрайних просторах, а деревья на его берегах окрашиваются в золотые и багряные тона.

«На острове Ольхон, в Тажеранской степи и у Малого Моря туманы и скалы формируют особую атмосферу. Осенью здесь царит умиротворение, это шанс увидеть Байкал таким, каким его видят местные и шаманы — волшебным», — говорит Ольга Ланская.

Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский край и Крым традиционно остаются одними из лидеров в осенний период, дополняет руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Мария Журавлева. В этих регионах благодаря еще теплой погоде туристы могут насладиться как пляжным отдыхом, так и активными видами туризма. Не менее популярными являются и другие регионы, такие как Алтай, Карелия, Татарстан и Башкортостан.

Куда поехать на отдых за рубеж осенью 2025 года

Фото - © Римма Тельнова / Фотобанк Лори

Главный хит зарубежных направлений осени 2025 года — безвизовые туры на материковую часть Китая, говорит в беседе с РИАМО Ольга Ланская. С 15 сентября россияне могут приехать в Поднебесную без заранее оформленной визы (ранее она была сдерживающим фактором) на срок до 30 дней. В связи с этим эксперты прогнозируют кратный рост турпотока: спрос на осень — зиму растет уже сейчас. Число бронирований туров в Китай стало на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Китай — это интересное направление как для пляжного, так и экскурсионного отдыха. Это страна с высоким уровнем сервиса, развитой инфраструктурой и безопасностью, что очень важно для семейных путешественников и тех, кто едет в Азию впервые», — рассказывает Ольга Ланская.

Также в топе осенью — туры в Японию, на время любования осенней листвой (традиция называется «койо») и туры в Южную Корею на сезон «тапхун», когда клены и кустарники в городских парках, дворцах и горных заповедниках окрашиваются в алые и золотые цвета. Еще одно интересное азиатское направление — Вьетнам: путешествие в эту страну позволит насладиться отдыхом в комфортных условиях, когда температура достигает плюс 30-32 градусов.

«На южных курортах Вьетнама — Фукуок и Муйне — осенью начинается сезон кайтсерфинга и дайвинга. Любители культурного отдыха могут посетить древний Хойан, а также побывать на Празднике середины осени — 6 октября, когда улицы городов освещаются тысячами традиционных фонариков», — отмечает руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

В свою очередь Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в октябре-ноябре предлагают прекрасные условия для пляжного отдыха, когда вода прогревается до плюс 27-30 градусов. Дубай сочетает в себе роскошные пляжи, шопинг в Dubai Mall и сафари в пустыне, а Абу-Даби позволяет окунуться в культурное путешествие от мечети шейха Зайда до тематических парков, отмечает Любовь Воронина. Ценителям более спокойного отдыха в качестве культурной программы подойдет посещение музеев в Шардже, дайвинга в Фуджейре или наблюдение за фламинго в Рас-эль-Хайме.

Как подготовиться к осеннему отдыху в 2025 году

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Осенью цены на жилье и билеты обычно ниже, чем летом, а популярные направления становятся менее загруженными, рассказывает в беседе с РИАМО Михаил Островерхий. Это хорошее время, чтобы выбирать либо южные регионы с мягкой погодой и еще теплым морем, либо города и культурные маршруты, где комфортнее гулять без летней жары.

«Осенью лучше всего выбирать направления, которые известны своим культурным богатством, красотой природы и комфортной погодой. В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Казань или Москва, осень — это отличное время для экскурсионных туров, культурных мероприятий и гастрономических путешествий», — советует Мария Журавлева.

В то же время, как отмечает эксперт, погода осенью может быть непредсказуемой, поэтому важно подготовиться к температурным колебаниям. Осень — период межсезонья и, несмотря на снижение спроса на некоторых направлениях, популярные курорты и экскурсионные туры все равно могут быть заполнены, особенно в период осенних каникул или выходные дни.

Также это время сбора урожая и сезонных продуктов, поэтому гастрономические туры будут особенно актуальны. В Европе осень подходит для экскурсий и культурных маршрутов, а в Азии стоит выбирать регионы с минимальным количеством дождей, дополняет Михаил Островерхий.

«Даже в теплых странах пригодится легкая теплая одежда для вечеров. Для зарубежных поездок обязательна медицинская страховка, а для самостоятельных путешественников — удобнее заранее скачать офлайн-карты и приобрести электронную SIM-карту», — заключает собеседник РИАМО.