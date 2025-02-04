Россия готова к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений
МИД РФ назвал условия для переговоров по Украине
Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию на основании стамбульского документа 2022 года и реалий на земле, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Москва по-прежнему настаивает на нейтральном безъядерном статусе Украины. При переговорах необходимо учитывать ситуацию на земле, сказал Полищук в беседе с агентством.
Особого решения требует вопрос нелегитимности Зеленского, указал дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в процессе урегулирования украинского конфликта.