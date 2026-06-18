WEBBANKIR: 45% россиян часто испытывают стресс на работе

Почти 45% работающих россиян часто испытывают стресс на работе, 11% — постоянно. Это показал опрос финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR, сообщает Газета.ru .

Еще 53,3% респондентов сталкиваются со стрессом иногда или редко. Только 2% опрошенных заявили, что никогда не испытывают его на работе.

Главной причиной участники назвали плохую организацию рабочего процесса — 37,5%. Переработки и нехватку личного времени отметили 35,8%, низкую зарплату — 34,2%, рутину — 34%. На токсичные отношения в коллективе пожаловались 26,7%, на действия руководства — 25,8%.

Справляться со стрессом россиянам чаще помогают близкие и хобби. Общение с семьей и друзьями выбрали 46,8%, увлечения — 45%. Около трети берут отпуск или больше отдыхают, 31% занимаются спортом.

При этом 25% принимают успокоительные, 19,2% снимают стресс алкоголем. К психологу обращаются 6,7%, к руководству или HR-специалистам — 2,5%. Большинство, 76,4%, считают, что стресс не ухудшает качество работы, а 30% уверены, что он помогает собраться.

Сменить работу из-за частого стресса готовы 46,7% опрошенных. В исследовании участвовали 1,3 тыс. россиян.

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