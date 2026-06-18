Трамп пригрозил Франции 100-процентными пошлинами на вино

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на французское вино после саммита G7 в Париже. Политолог Сергей Шершун назвал это инструментом давления на Францию, сообщает «ФедералПресс» .

Саммит G7 должен был усилить позиции Эммануэля Макрона на фоне низких рейтингов. Однако внимание прессы перешло к Дональду Трампу после сделки с Ираном и заявления о возможных пошлинах на французское вино.

«Трамп уже не первый раз угрожает Франции пошлинами на вина и шампанское. Если вспомнить, похожая история произошла совсем недавно после отказа Макрона присоединиться к инициативе по созданию так называемого «Совета мира». Тогда американский президент говорил о возможности введения пошлин в размере 200 %. Сейчас речь идет о 100 %», — указал эксперт.

Сергей Шершун отметил, что президент США использует экономическое давление для достижения внешнеполитических целей. По его словам, Вашингтон все чаще рассматривает европейских партнеров как инструмент собственной политики.

Французские вино, шампанское и коньяк остаются важной частью экономики и международного образа страны. США являются одним из ключевых рынков для этой продукции, поэтому ограничения могут ударить не только по производителям, но и по имиджу Франции.

«У ключевых западных акторов все чаще расходятся взгляды на стратегические вопросы, поэтому они начинают разговаривать друг с другом на языке ультиматумов, давления и экономического принуждения», — заключил политолог.

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