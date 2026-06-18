Роспотребнадзор объяснил, как дезинфицировать телефон

Специалист Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Вероника Шевчук предупредила о риске заражения через гаджеты и объяснила правила их обработки, сообщает «Крымская газета» .

Поверхности смартфонов, планшетов и ноутбуков могут передавать бактериальные и вирусные инфекции. На гаджетах часто находят стафилококки, бактерии семейства Enterobacteriaceae и золотистый стафилококк.

Обычное протирание антибактериальной влажной салфеткой снижает микробное загрязнение поверхностей на 36,8–100%. В больницах патогенные бактерии находили примерно на 40% телефонов пациентов и на 20% телефонов персонала.

Перед обработкой телефона нужно снять чехол и отсоединить провода. Чехол также следует продезинфицировать. Для очистки подойдут дезинфицирующие салфетки или влажная ткань со специальным средством. Телефон не нужно намыливать, если он не влагонепроницаемый.

Ноутбук сначала очищают сухой безворсовой тканью, затем слегка влажной тканью протирают экран и доступные поверхности. Клавиатуры можно обрабатывать салфетками на основе фенола со щелочными моющими средствами или 70% изопропиловым спиртом.

Мобильные устройства лучше очищать ежедневно. При посещении мест с риском заражения телефон стоит обрабатывать не менее трех раз в день. После работы с гаджетами рекомендуется мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.