Психолог Чепалов: тип личности не определяет карьеру

Психологи объяснили различия между интровертами и экстравертами. Карьерный и личный успех зависит не от типа личности, а от гибкости поведения, сообщает «Север-Пресс» .

Врач-психиатр, психотерапевт Антон Шестаков рассказал, что экстраверсия и интроверсия не сводятся к общительности или застенчивости. Это шкала оптимальной стимуляции из модели «Большой пятерки»; чистые типы встречаются редко, большинство людей — амбиверты.

По словам Шестакова, различия связаны с работой мозга: у экстравертов дофаминовая система активнее реагирует на новизну и контакты, а у интровертов выше базовая активность коры. Избыток шума и социальное напряжение быстрее перегружают интровертов.

Психолог Родион Чепалов считает, что успех сильнее связан с гибкостью поведения. Интровертам часто комфортны IT, аналитика, наука, юриспруденция и ремесла; экстравертам — продажи, переговоры, управление, сервис и маркетинг. Врачи, преподаватели и руководители могут быть успешны при любом типе, если развивают недостающие навыки.

В отношениях победителей тоже нет: экстраверты чаще инициируют контакт, интроверты глубже слушают. Эксперты советуют прямо говорить о потребностях, планировать подходящую среду и обращаться к специалисту, если замкнутость связана с устойчивой тревогой.

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