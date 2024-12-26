Россия готова к консультациям с администрацией Трампа по украинскому конфликту

РФ готова начать консультации с администрацией избранного американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

Дипломат надеется, что представители администрации Трампа вникнут в причины, по которыми между странами начались боевые действия. Россия всегда была готова консультироваться по вопросу завершения украинского кризиса.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что глава страны Владимир Путин не будет встречаться с Трампом до Нового года. Соответствующих импульсов от избранного президента не исходило.

При этом ранее Трамп говорил, что будет ожидать встречи с Путиным. На ней обсудят Украину. Политик планирует «положить конец» конфликту.