Песков заявил, что до Нового года у Путина не будет контактов с Трампом

Песков: никаких импульсов от Трампа для контактов с Путиным не было

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин не планирует контактировать с избранным американским президентом Дональдом Трампом до Нового года.

«Никаких импульсов от избранного президента США не было. До инаугурации еще достаточно долго, больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналисту Александру Юнашеву для Telegram-канала «Юнашев LIVE».

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что также Путин не планирует отправлять новогоднее поздравление гражданам Соединенных Штатов, так как страна является недружественной для России.

Ранее Песков заявил, что предпосылки для проведения встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в данный момент отсутствуют. Он подчеркнул, что никаких реальных импульсов со стороны США не было.