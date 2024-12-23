Настоящих импульсов не было: Песков назвал вероятность разговора Путина и Трампа

Песков: настоящих импульсов для переговоров Путина и Трампа пока не было

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылки для проведения встречи российского президента Владимира Путина с избранным американским коллегой Дональдом Трампом в данный момент отсутствуют. Об этом сообщает ТАСС .

Журналисты спросили, может ли Путин встретиться с избранным президентом США до того, как пройдет его инаугурация. Однако Песков ответил отрицательно.

«Пока никаких реальных импульсов не было», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков сказал, что Путин поедет на рабочие встречи за границу в январе 2025 года. Такие планы уже есть.