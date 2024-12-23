Путин поедет на рабочие встречи за границу в январе 2025 года

Песков: у Путина на январь запланированы поездки за рубеж

Президент РФ Владимир Путин отправится в рабочие поездки за границу в январе 2025 года. Такие планы уже намечены, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости .

Журналисты спросили, будут ли у Путина в ближайшее время встречи за рубежом. Песков сказал, что они пройдут в январе.

При этом официальный представитель Кремля не раскрыл, в какие именно страны может отправиться Путин. Песков отметил, что об этом дополнительно сообщат позже.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с российским коллегой для урегулирования украинского конфликта.