Трамп надеется встретиться с Путиным по решению конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине, пишет РИА «Новости» .

«…мы должны положить конец этой войне», — заявил он на конференции Turning Point USA в штате Аризона.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии ответил на вопросы журналиста американской телекомпании NBC, один из которых касался уступок и компромиссов, на которые может пойти Москва по вопросу конфликта на Украине. Путин заявил, что российская сторона «всегда говорила», что готова к переговорам и компромиссам по Украине, а Киев, наоборот, отказывался от этого.

В беседе с журналистом NBC Путин также ответил на вопрос о встрече с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом и избранным главой США Дональдом Трампом.