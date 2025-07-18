Индия заявила о готовности заменить российскую нефть

Индия уверена в своей способности заменить российские нефтяные поставки альтернативными источниками в случае введения вторичных санкций США. Об этом заявил министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури, его слова приводит РИА Новости .

«Когда одна дверь закрывается — открывается другая», — заявил глава ведомства.

Рынок перенасыщен нефтью, пояснил Пури. Иран, Венесуэла, Бразилия, Канада — все наращивают добычу.

При этом министр назвал нынешние торговые отношения с Москвой стабилизирующим фактором для глобального рынка: именно масштабные закупки индийскими НПЗ российской нефти (рост с 0,2% до 40% импорта за два года) предотвратили скачок цен до 140 долларов за баррель.

Комментируя угрозы Трампа, индийский министр проявил дипломатичную иронию: «Некоторые заявления делаются просто для того, чтобы стороны сели за стол переговоров», делая отсылку на 50-дневный ультиматум Вашингтона Москве и Киеву.