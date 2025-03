Россия бессрочно запретила въезд в страну главе МИД Японии

В министерстве подчеркнули, что запрет на въезд в страну для японских граждан был введен в рамка ответных мер на санкции Токио в отношении РФ из-за начала СВО.

Так, в список попали глава МИД Японии Такэси Ивая, посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, экс-посол Японии на Украине Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сехэй Хара и глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага.

Кроме того, запрет на въезд в страну получили президент IHI Corporation Хироси Идэ; президент ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами; президент Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тоя и президент Cyberdyne, Inc. Есиюки Санкай.

Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил о необходимости взаимопонимания с РФ, он добавил эти слова в стандартную фразу о сложных отношениях с ней. По его словам, Япония продолжит определять отношения с РФ, исходя из внешней политики и национальных интересов.