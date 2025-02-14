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Глава МИД Японии Такэси Ивая сменил риторику по отношениям с Россией

Впервые за долгое время глава японского МИД Такэси Ивая сказал о необходимости взаимопонимания с РФ, он добавил эти слова в стандартную фразу о сложных отношениях с ней, сообщает РИА Новости .

Он заявил на пресс-конференции, что в японо-российских отношениях отмечается много проблемных моментов, они сейчас находятся в сложном состоянии.

«Но, с другой стороны, мы считаем, что Россия — страна-сосед и необходимо и взаимопонимание», — считает Ивая.

По его словам, Япония продолжит определять отношения с РФ, исходя из внешней политики и национальных интересов.

Так дипломат ответил на вопрос: ожидаются ли изменения в политике Японии в адрес РФ из-за возможных резких сдвигов в отношениях России и США.