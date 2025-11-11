Россия ответственна за атаку постельными клопами во Франции, заявил глава Генштаба французских ВС Фабьен Мандон. По его мнению, это одно из «дестабилизирующих» действий, которыми Москва пытается «разобщить» западные страны, сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью политика французской газете Ouest-France.

«Россия изучила наши общества и знает, что наша сила — в единстве. Если ей удастся разделить нас или разобщить, она может одержать победу», — сказал Мандон.

Для «разобщения» российская сторона предпринимает «дестабилизирующие действия», уверен глава французского Генштаба. В качестве примера он привел «дела с постельными клопами», в которых якобы виновна Москва.

Ранее глава Минобороны Бельгии пригрозил «сровнять Москву с землей» в случае российского удара по Брюсселю. Позже он объяснился, что имел в виду «оборонительный» принцип НАТО, и Североатлантический альянс не стремится к конфликту с Кремлем.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.