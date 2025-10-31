Роман Протасевич подтвердил свою причастность к разведке в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее указал на то, что журналист Роман Протасевич не относится к оппозиционному движению, он является разведчиком. Сам Протасевич подтвердил эту информацию, пишет ТАСС .

Роман Протасевич подтвердил факт своей службы в белорусской разведке.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее отмечал, что Протасевич, которого ранее причисляли к оппозиционерам, трудится в национальной разведывательной структуре.

«Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать», — сообщил Протасевич.

Ранее сообщалось, что Протасевич прибыл в Грецию, передал информацию разведчикам. После этого ему дали задание. Затем Протасевич летел обратно через Литву.

