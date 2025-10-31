Лукашенко: экс-главред NEXTA Протасевич — белорусский разведчик

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что журналист Роман Протасевич — сотрудник разведки страны. Во время обсуждения ситуации вокруг отправки в Литву сигарет с использованием метеозондов, в чем обвиняют государство, лидер страны рассказал, что Запад ищет повод «наклонить» республику, сообщает БЕЛТА .

Лукашенко привел пример, когда в отношении «Белавиа» зарубежные государства ввели санкции. Это произошло из-за задержания «оппозиционера» Протасевича вместе с его на тот момент девушкой.

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки», — заявил Лукашенко.

Компания Ryanair летела в литовский Вильнюс. Там они не приземлились, а полетели в Минск и сели после звонка о том, что у них в самолете некая взрывчатка. Затем Лукашенко дал задачу задержать Протасевича, поскольку он действовал под прикрытием «беглых».

Протасевич прибыл в Грецию, передал информацию разведчикам. После этого ему дали задание. Затем Протасевич летел обратно через Литву.

Запад же заявил, что в Белоруссии провели задержание оппозиционера. Однако Протасевич таковым не был. Несмотря на это, Запад ввел против Белоруссии санкции.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.