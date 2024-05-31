Рогозин зеркально ответил на слова Госдепа об «опустевшем Белгороде»
Фото - © Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Рогозин/РИА Новости
Сенатор Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление Госдепартамента США, что в Белгороде якобы «практически не осталось мирных жителей», а в самом городе «полно военных объектов». По словам члена Совета Федерации, описываемая американским МИДом ситуация распространяется и на западные столицы, сообщает NEWS.ru.
В качестве примера Рогозин привел столицы Германии, Франции, Польши, Соединенных Штатов. По мнению российского сенатора, в этих городах сейчас стоят «сплошные военные объекты».
«Насколько мы знаем, в Вашингтоне, Нью-Йорке, Берлине, Париже и Варшаве, не говоря уж о Киеве, тоже не осталось гражданского населения», — считает Рогозин.
Накануне стало известно, что Бельгия планирует поставить Украине 30 истребителей F-16. Самолеты американского производства должны поступить в украинские ВВС до 2028 года.