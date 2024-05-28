сегодня в 10:25

Бельгия планирует поставить Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года

Власти Бельгии передадут Киеву 30 самолетов F-16 до 2028 года. Первые истребители могут поступить на Украину уже в этом году, сообщает ТАСС.

Глава МИД королевства Аджа Лябиб отметила, что самолеты поставят по мере того, как Брюссель будет получать от США F-35. Их заказали в 2018 году.

«Бельгия возьмет на себя обязательство поставить Украине 30 своих F-16, первые самолеты должны быть переданы уже до конца этого года», — сообщила Лябиб.

Она впервые озвучила возможные объемы поставок истребителей.

Бельгия рассчитывает получить первые два самолета F-35 к концу нынешнего — началу следующего года.