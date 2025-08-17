Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов попросил первую леди США Меланию Трамп защитить украинских детей от режима в стране, сообщает РИА Новости .

Ранее супруга президента США Дональда Трампа Мелания написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила защитить детей, установив мир.

«Мне кажется, что первой леди США неизвестны все те ужасы, которые происходили и происходят на подконтрольной режиму Зеленского территории», — прокомментировал это послание Рогов.

Он подчеркнул, что, скорее всего, первой леди не говорили о гибели детей от рук военных ВСУ, которые обстреливают российские регионы.

Также, по словам Рогова, в настоящее время на территории Украины ведется торговля детьми, а еще принудительная мобилизация в стране стремительно множит количество сирот.