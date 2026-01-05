Родригес принесла присягу в парламенте Венесуэлы

сегодня в 22:59

Делси Родригес приведена к присяге в качестве временного главы Венесуэлы

Делси Родригес, занимавшая до этого пост вице-президента, официально вступила в должность временного президента Венесуэлы, сообщает РИА Новости .

Церемония присяги прошла в Национальной ассамблее под руководством спикера парламента Хорхе Родригеса, ее брата.

Родригес сменила Николаса Мадуро, который был захвачен в ходе военной операции США в Каракасе 3 января и вместе с супругой вывезен на территорию США. 5 января Мадуро и Силия Флорес предстали перед федеральным судом Нью-Йорка по обвинениям в «наркотерроризме», вину они не признали.

До нового назначения Делси Родригес также возглавляла Министерство экономики, финансов и нефти Венесуэлы.

