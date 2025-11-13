сегодня в 20:56

RMF24: Польша строит второй забор на границе с Белоруссией

Польша приступила к строительству еще одного забора на границе с Белоруссией. Заграждение появится в Подляском воеводстве, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24.

В ближайшие дни польские специалисты начнут монтаж забора. Работы по возведению второго заграждения планируется завершить в январе.

По проекту польских властей, в Подляском воеводстве появится стена из металлической сетки высотой 4 м. Забор будет увит колючей проволокой.

В 2022 году Польша уже возвела на границе с Белоруссией 180-километровый металлический забор высотой 5,5 метра. Вдоль границы стены установлены столбы с датчиками движения. В 2024 году польские власти приступили к модернизации заграждения. Работы завершились в 2025 году.

Ранее стало известно, что готовность поляков принимать украинцев упала до 48%. Половина опрошенных жителей считают государственные льготы для украинцев «слишком щедрыми».

