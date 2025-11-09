Готовность поляков принимать украинцев упала до 48%

Поддержка украинских беженцев в Польше снизилась вдвое за три года

Аналитики Bloomberg констатируют значительное охлаждение отношения польского общества к украинским беженцам. Если в марте 2022 года 94% поляков поддерживали их прием, то к октябрю 2025 года этот показатель снизился до 48%, сообщает РБК .

Половина респондентов считают государственные льготы для украинцев «слишком щедрыми», а президент Кароль Навроцкий и его партия «Право и справедливость» обвиняют беженцев в получении социальных пособий без очереди.

Проблема усугубляется ростом ксенофобских инцидентов: по данным полиции, в 2024 году было зарегистрировано 651 преступление на почве ненависти к украинцам, а за первые девять месяцев 2025 года — уже 477.

Эксперты связывают эту динамику с изменением трудовой миграции — украинцы теперь конкурируют с поляками за качественные рабочие места, что нарушает «негласный общественный договор».