Россиянам ответили, когда можно сесть за руль после кваса и безалкогольного пива

Квас, кефир и безалкогольное пиво не считаются спиртными напитками, но могут содержать минимальное количество этанола. Врач отметил, что это важно учитывать водителям.

«Даже в безалкогольных напитках может содержаться небольшое количество алкоголя — обычно до 0,5%. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами», — объяснил специалист.

Квас и кефир относятся к продуктам естественного брожения. Следы этанола в них не влияют на психомоторные функции. Безалкогольное пиво также проходит обработку, но полностью исключить спирт из состава невозможно.

«Это так называемый остаточный эффект. Он связан не с состоянием опьянения, а с тем, что алкоголь еще присутствует в полости рта и верхних дыхательных путях. Через короткое время показатель возвращается к нулю», — пояснил Рудковский.

Врач рекомендовал выдержать паузу 10–15 минут. При больших объемах, например нескольких литрах кваса за короткое время, этанол теоретически может накопиться заметнее.

«Сами по себе квас, кефир или безалкогольное пиво не делают человека пьяным. Но в вопросах вождения лучше исключать любые факторы, которые могут вызвать сомнения или повлиять на безопасность», — подчеркнул Антон Рудковский.

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