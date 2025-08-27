Рютте заявил, что ФРГ сыграет главную роль в милитаризации Европы

Крупнейшая экономика Европы — Германия — станет ведущей силой в процессе военного усиления континента. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время открытия нового предприятия Rheinmetall в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), которое планируется сделать самым мощным в Европе заводом по производству боеприпасов, пишет ТАСС .

По словам генсека альянса, европейским странам и США нужно опередить Россию и Китай в сфере вооружений. Обращаясь к собравшимся представителям оборонной индустрии Европы и политическим деятелям Германии, Рютте выразил уверенность в успехе этого начинания, подчеркнув, что уже выделены значительные финансовые средства, а в ближайшем будущем ожидается дополнительное финансирование.

«Лидеры НАТО договорились на саммите в Гааге о повышении военных расходов до 5%. Германия уже объявила о готовности инвестировать в военное производство почти 153 млрд евро в оборону до 2029 года. Это впечатляющий рост военных расходов. Германия принимает роль лидера (в милитаризации Европы), и вы должны это сделать, вы крупнейшая экономика, остальные пойдут следом. Мы вложим намного, неизмеримо больше в военное производство по всей Европе, и это отлично», — полагает Рютте.

Генеральный секретарь НАТО также сообщил, что производство артиллерийских снарядов в Европе увеличилось в шесть раз по сравнению с показателями двухлетней давности. Теперь, по его словам, необходимо сосредоточить усилия на производстве более сложных вооружений, включая танки, системы противовоздушной обороны и ракеты.