Рютте: НАТО будет помогать Киеву, чтобы он продолжал сопротивление РФ

Стратегия альянса заключается в том, чтобы Украина продолжала оказывать сопротивление России и могла выйти на переговоры с позиции силы, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет «Политика Страны» .

«Не позволить (президенту России Владимиру – ред.) Путину добиться желаемого на Украине. Это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться. Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать», — заявил Марк Рютте в Брюсселе, выступая на пресс-конференции.

Рютте подчеркнул, что НАТО продолжает предоставлять Украине всю необходимую военную помощь.

Ранее новый генсек НАТО заявил, что после того, как заработает новый штаб, получивший название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU), страны альянса будут обязаны предоставлять Украине помощь. В настоящее время они оказывают помощь добровольно.