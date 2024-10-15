Рютте заявил, что новый штаб НАТО для Украины приведет к переменам на поле боя

Новое командование НАТО в Висбадене в ФРГ примет на себя функции США и будет координировать поставки оружия на Украину, что в конечном итоге приведет к переменам на поле боя киевского режима. Такое заявление сделал Рютте, выступая перед военными.

В Висбадене создают новый штаб НАТО по решению саммита альянса, который состоялся в июле 2024 года. Штаб получит название Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU). Теперь Америка обязана передать все полномочия новому штабу до того, как в стране начнутся выборы президента.

После того как новое командование НАТО начнет действовать, поставки военной помощи для Украины из стран альянса перестанут носить добровольный характер и станут обязательными. Единственным исключением из этого правила будут США.