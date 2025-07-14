Более 8 тыс зрителей собрал фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре

В Подмосковье завершился VIII Фестиваль классической музыки под открытым небом «Лето. Музыка. Музей», который проходил с 9 по 13 июля на территории государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Темой крупнейшего музыкального мероприятия на открытом воздухе в этом году стал 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

«Тема 80-летия Победы прозвучала на фестивале через музыку наших великих композиторов — Прокофьева, Шостаковича, Рахманинова и других. Безусловно, она нашла глубочайший отклик у публики. Больше 8 тысяч человек стали зрителями фестиваля в этом году. Примечательно, что все концерты прошли с аншлагами, а билеты закончились еще до открытия. Это говорит не только о зрительской любви, но и о доверии, которое, надеюсь, фестиваль оправдал и будет оправдывать в будущем», — отметил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

На протяжении пяти дней гости смогли услышать произведения Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Рахманинова, Бернстайна, созданные в предчувствии потрясений или как отклик на страшные дни войны. Завершился фестиваль гала-концертом, посвященным 125-летию со дня рождения Исаака Дунаевского и 80-летию его сына, почетного президента фестиваля, художественного руководителя Московской областной филармонии Максима Дунаевского.

Музыку великих мастеров исполняли резидент фестиваля «Лето. Музыка. Музей» Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова под управлением художественного руководителя фестиваля, дирижера Дмитрия Юровского и дирижера Александра Сладковского, дебютанта фестиваля, а также Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, который впервые выступал на фестивале. Первый раз в фестивальных концертах также приняли участие дирижеры Сергей Скрипка и Федор Безносиков, пианист Филипп Копачевский, скрипач Вадим Репин, Большой детский хор им. В. С. Попова и «Мастера хорового пения», оркестр и труппа театра «Новая Опера».

Для посетителей фестиваля была подготовлена просветительская программа: лекции и встречи перед концертами. Кроме того, гости, по фестивальной традиции, посещали временные и постоянные выставки, проходящие в стенах музея «Новый Иерусалим».

Фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» проводится музеем «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией с 2018 года при поддержке министерства культуры РФ и министерства культуры и туризма Московской области.

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