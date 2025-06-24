Жителям Великобритании предстоит «защищать себя и защищаться от России», чтобы не начать говорить на русском языке. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РИА Новости .

«Если вы хотите сохранить британский язык и не перейти в Лондоне на русский, то вам придется защищать себя, защищать себя от России», — подчеркнул генсек.

Он добавил, что РФ изготавливает в 4 раза больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс.

Ранее Рютте сказал, что НАТО нужно готовиться к потенциальному конфликту с Россией в течение 3-5 лет. По его словам, пока РФ не может атаковать Североатлантический альянс, но спустя этот срок такая возможность якобы появится.