Рябков заявил об опасности перемирия на Украине без устранения причин конфликта

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что перемирие на Украине опасно без устранения первоначальных причин, из-за которых началась спецоперация. Все это может привести к негативным последствиям, в том числе для отношений России и США, сообщает РИА Новости .

Рябков подчеркнул, что этот вопрос обсуждался во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде. По его словам, прекращение огня без долгосрочного урегулирования приведет к возобновлению конфликта и более тяжелым последствиям. При этом Москва не хочет такого исхода.

Первопричины конфликта — расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине и Минских соглашений, а также нарушение прав русскоязычных людей.

«Прекращение огня само по себе — это не решение. У нас другой подход и другие ориентиры, о чем было сказано напрямую президентом России и о чем наши высокопоставленные представители говорили в Эр-Рияде с предельной четкостью и весьма развернуто», — заявил Рябков.

Также замглавы МИД РФ отметил, что большего понимания того, что значит «мирный план» США, у России не появилось. Уверенно можно сказать лишь о том, что Штаты хотят как можно скорее прекратить огонь.

Первые российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они длились 4,5 часа. Стороны обсуждали восстановление экономических отношений, возможность прекращения огня на Украине и подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.