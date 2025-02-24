Большего понимания того, что значит «мирный план» президента США Дональда Трампа, у России не появилось. Уверенно можно сказать лишь о том, что Штаты хотят как можно скорее прекратить огонь, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости .

Однако в России осознают, что заморозка конфликта без долгосрочного урегулирования приведет к его возобновлению через некоторое время, подчеркнул замглавы МИД. Причем это спровоцирует еще более негативные последствия, в том числе для отношений Москвы и Вашингтона. В России такого не хотят.

«Нужен поиск долгосрочного решения, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее», — отметил Рябков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что президенту РФ Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует встретиться для урегулирования конфликта.