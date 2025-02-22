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Трамп: Путину и Зеленскому следует встретиться для урегулирования конфликта

Президент США Дональд Трамп считает, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта, сообщает ТАСС .

«Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», — сказал Трамп.

Такое мнение он высказал при подписании новых указов в Белом доме.

Он снова заверил, что выступает за преодоление кризиса, в том числе он так считает по соображениям гуманности. По словам президента, он хотел бы видеть прекращение огня и заключение сделки.

Ранее Трамп сказал, что считает присутствие Зеленского на переговорах по Украине необязательным.