Трамп считает присутствие Зеленского на переговорах необязательным

сегодня в 03:38

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает присутствие Владимира Зеленского на переговорах об урегулировании украинского конфликта необязательным, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

«Я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно, если честно», — отметил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его плохим переговорщиком.

Трамп сделал очередное заявление, в котором сравнил телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и с главой Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, Зеленский — плохой переговорщик.