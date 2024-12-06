Рябков указал на страны, которые подталкивают Россию к прямому конфликту с НАТО

Рябков: США и страны НАТО подталкивают Москву к прямому конфликту с альянсом

Действия США и стран НАТО, направленные на дальнейшую эскалацию украинского кризиса, подталкивают Россию к прямому конфликту с альянсом, такое заявление в разговоре с kp.ru сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы исходим из необходимости не допустить прямого военного столкновения России с НАТО. Подобный сценарий, конечно же, не предопределен, но практические действия США и других членов альянса по дальнейшей эскалации украинского кризиса ведут именно в этом направлении. Не получается дать иную оценку тем их шагам, которые направлены на радикальный подрыв безопасности России под лозунгами о нанесении нашей стране стратегического поражения», — заявил Рябков.

Россия, наоборот, вынуждена направлять Западу сигналы, направленные на предотвращения развития крайне опасного сценария. Москва делает все, чтобы президенты стран, входящих в НАТО, поняли, что лучше отказаться от идеи наращивания силового давления на нее, добавил замминистра.

Агрессивная политика Запада вынуждает Россию демонстрировать готовность и решимость в вопросах, которые касаются ее безопасности.

Рябков ранее также заявлял, что США и страны НАТО уже «потеряли берега», так как игнорируют красные линии РФ.