Рябков: оппоненты РФ потеряли берега и не замечают красных линий

«Ситуация <…> может достичь той стадии, когда речь пойдет уже не о рассуждениях про „красные линии“, а о физическом выталкивании за них оппонентов, которые, как говорится, „потеряли берега“», — пояснил Рябков.

По словам представителя дипломатического корпуса, игнорирование западными странами российских интересов в сфере безопасности и их враждебные действия вынуждают Москву не только принимать ответные меры, но и выявлять слабые места в оборонных системах государств-оппонентов.

Россия вынуждена разрабатывать превентивные механизмы защиты и реагировать на возникающие угрозы.

Ранее Рябков заявлял, что Соединенные Штаты Америки никак не смогут помешать России достичь всех поставленных целей в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Москва выполнит все задачи, несмотря на попытки уходящего американского президента Джо Байдена как-то изменить ситуацию не в пользу нашей страны.