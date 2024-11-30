Рябков: США не в силах помешать России решить задачи СВО
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США стремятся использовать все возможности, чтобы навредить России, однако они не смогут помешать ей решить задачи СВО, пишет ТАСС.
Таким образом он прокомментировать информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные средства для Украины.
«Впечатление такое, что принимающих решения в Белом доме жизнь ничему не учит и они используют все возможности, которые остаются даже у „хромых уток“, для того чтобы навредить нам и помешать нам решить задачи, стоящие в СВО. Но у них это не получится», — заявил Рябков.
Ранее сообщалось, что конгресс США может рассмотреть возможность дополнительной военной помощи Украине в размере 24 млрд долларов.
По данным источников издания, американские законодатели получили тайный запрос президента США Джо Байдена на финансовую помощь Украине.