Риттер: США могут вступить в военный конфликт с Латинской Америкой

США проиграют странам Латинской Америки в случае военного конфликта из-за слабой армии, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети X, пишет «Лента.ру» .

«Вы окажетесь на настоящей войне, которая объединит Колумбию, Венесуэлу, Панаму, Кубу и Мексику против США», — написал экс-военный, отреагировав на начинающуюся торговую войну между США и Колумбией.

Риттер подчеркнул, что армия США не сможет справиться с подобным конфликтом из-за дефицита вооружений.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заградительных пошлинах против товаров из Колумбии после инцидента с отказом Боготы принять самолеты с мигрантами. Власти Колумбии заявили о зеркальных мерах против Вашингтона.