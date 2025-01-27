Колумбия ответила на пошлины Трампа импортозамещением

Колумбия вводит ответные пошлины в 25% на товары из США

Колумбия вводит ответные пошлины в 25% на товары из США и объявила об импортозамещении, сообщает «Коммерсант» .

«Американские товары, цены на которые вырастут, необходимо заменить продукцией отечественного производства», — заявил колумбийский президент Густаво Петро.

Он пообещал оказать бизнесу помощь государства в импортозамещении и в экспорте товаров.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о ряде санкций против Колумбии, в частности, о поэтапном введении пошлин от 25% до 50%.

Рынки могут отреагировать на эти меры повышением цен на кофе.