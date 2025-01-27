Axios: санкции США против Колумбии повысят цены на кофе

Американцы заплатят за свою утреннюю чашку кофе больше из-за санкций президента США Дональда Трампа против Колумбии, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

«Введенные Трампом ответные пошлины в размере 25% в отношении Колумбии могут только усугубить резкий рост цен на кофе. Американцы будут платить за свою утреннюю чашку кофе еще больше», — пишет портал.

Как указывают авторы статьи, Колумбия поставляет пятую часть от общего объема поставляемого в США кофе. При это кофе за последние полгода подорожал пости наполовину из-за неурожая в Бразилии.

Ранее Трамп сообщил о введении заградительных пошлин против Колумбии и запрете посещения США колумбийскими чиновниками. Санкции введены после отказа властей республики принять два борта с выдворенными из США мигрантами.