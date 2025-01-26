Трамп ввел санкции против Колумбии

США ввели пошлины на колумбийские товары после скандала с мигрантами

США обложили пошлинами все поставляемые в США колумбийские товары и запретили въезд в страну колумбийским чиновникам, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на Reuters.

Причиной ввода ограничений стал отказ властей Колумбии принять самолеты с мигрантами из США.

«Этот приказ был отдан колумбийским президентом-социалистом Густаво Петро, который уже очень непопулярен у своего народа», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер заявил о вводе сначала 25-процентных пошлин на товары из Колумбии, а через неделю планирует поднять их до 50%.

При этом всем колумбийским чиновникам запретили въезд в США.

Ранее Трамп обещал обложить заградительными пошлинами товары из Канады за отказ стать 51-м штатом США.