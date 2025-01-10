Аналитик: Трамп может ввести особую валюту для Канады, Мексики и Гренландии

Канада рассматривает возможность введения ответных торговых пошлин на ряд товаров из США, включая стальные и керамические изделия, а также апельсиновый сок. Этот шаг станет реакцией на возможное установление избранным президентом Штатов Дональдом Трампом тарифов на канадские товары, сообщает «Абзац» со ссылкой на газету Globe and Mail.

Данные меры нацелены на причинение «сильнейшей боли» южному соседу, как отметил министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Несмотря на напряженную ситуацию между двумя странами, аналитик Александр Разуваев не увидел возможности начала широкой торговой войны. Он уверен, что Трамп может предложить новые форматы экономического сотрудничества в рамках Североамериканского континента.

Эксперт предположил, что американский лидер может предпринять шаги к реструктуризации государственного долга и введению особой валюты для Канады, Мексики и Гренландии. Суть реструктуризации заключается в том, что условия окажутся выгодными для определенных стран, таких как Тайвань, в то время как другим, например, Китаю, будут предложены менее благоприятные условия.

«Если Трамп таким образом ассимилирует Канаду и сделает все вышесказанное, он войдет в историю как самый великий президент», — заключил Разуваев.