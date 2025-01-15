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В США обвинили Байдена в развале Евросоюза и НАТО

Уходящий президент США Джо Байден фактически поставил на грань уничтожения НАТО и Евросоюза своими действиями в поддержку Киева, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«НАТО конец. Он убил ее из-за украинского конфликта. Европейский Союз тоже под угрозой развала», — отметил Риттер, его слова цитирует «Лента.ру».

Риттер также отметил, что Вашингтон оказался в дипломатической блокаде и находится в большей политической изоляции, чем Москва.

Риттер ранее выражал уверенность в победе России в украинском конфликте.